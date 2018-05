Kinderen vinden leuk ‘speelgoed’, maar ouders schakelen meteen de politie in

Drie jongetjes uit het Nederlandse IJmuiden dachten tijdens het spelen in de duinen een leuk stuk oud speelgoed gevonden te hebben. Ze namen het mee naar huis om aan hun ouders te laten zien, maar die belden de politie. Dat bleek een juiste inschatting.

Tijdens een tocht in de Nederlandse duinen vonden drie jongetjes in het Nederlandse IJmuiden een opmerkelijk voorwerp dat ze interessant vonden. Ze namen het 36 centimeter lange doorgeroeste voorwerp mee naar huis om hun vondst te laten zien, meldt de lokale politie op Facebook.

De ouders waren er echter niet helemaal gerust op en alarmeerden de politie. Dat bleek de juiste zet. De jongetjes hadden namelijk een oud explosief opgegraven, zo bleek uit onderzoek van de politie en de Nederlandse Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

De EOD bracht de bom tot ontploffing in een gecontroleerde omgeving.

De afgelopen tijd werden er al meerdere explosieven gevonden in de buurt van de duinen in IJmuiden. “Doordat ze hier al zo lang liggen, kunnen de explosieven erg instabiel worden en rampzalige gevolgen hebben als deze ontploffen”, waarschuwt de politie IJmond nog. “Het explosief van dit incident lag al zichtbaar op een steen en is daar kennelijk door iemand al neergelegd.”