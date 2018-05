Carrefour België lanceert eerste automatische afhaalpunt voor voedsel

Brussel - Carrefour België lanceert de eerste volledig geautomatiseerde “food drive”. De supermarktketen spreekt van een primeur op de Belgische retailmarkt, en mogelijk zelfs in Europa. “De grote meerwaarde van de nieuwe drive zijn de ruime openingsuren en het feit dat het systeem ook kan worden ingevoerd op plaatsen waar winkels gesloten zijn, of waar er geen plaats is voor een fysieke winkel”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve.

De eerste drive werd geïnstalleerd op de parking van de Hypermarkt Carrefour van Mont-Saint-Jean (Waterloo), die gesloten is voor transformatiewerkzaamheden. Het afhaalpunt bestaat uit een muur van metalen kastjes, waarvan een deel gekoeld is, zodat er zowel droge voeding als verse producten in kunnen worden bewaard.

De klant bestelt zijn producten online, en kiest tussen twee afhaalperiodes de volgende dag: tussen 11.00 en 15.00 uur en tussen 16.00 en 23.00 uur. In de praktijk kan de klant zijn bestelling zelfs na 23.00 uur afhalen. In totaal kunnen er ongeveer 50 bestellingen per dag worden afgehaald.

De klant identificeert zich bij het afhaalpunt met de code die hij per sms heeft gekregen, scant de QR-code die op het scherm verschijnt en betaalt via de Bancontact- of homebankingapp. Wanneer de bestelling is betaald, worden de deuren van de kastjes geopend. De klant ontvangt ook details van zijn bestelling en zijn ticket. De eerste bestellingen kunnen maandag/vandaag opgehaald worden.