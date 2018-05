‘The Kid’ Geboers: klein van gestalte, groot in zijn daden

Met de dood van Eric Geboers verliest ons land een van zijn meest tot de verbeelding sprekende motorcrossers. Geboers zorgde ervoor dat Vlaanderen voor tv ging zitten voor de sport. Hij was een pionier - zo huurde hij als eerste een fysiektrainer in - en was een spektakelman. Een portret van ‘The Kid’: klein van gestalte, groot in zijn daden.

Eric Geboers werd geboren op 5 augustus 1962, als jongste in een gezin van zeven kinderen, in Balen. Een nakomertje dat al vroeg wist wat hij wilde: in de voetsporen treden van zijn 17 jaar oudere broer ...