Familie van Max (11) met autisme staat voor hartverscheurende keuze: veiligheid gezin riskeren of zoon wegsturen

De familie van Max (11) staat voor een hartverscheurend dilemma: kiezen ze voor de veiligheid van hun gezin of proberen ze hun zoon thuis op te voeden? De situatie met hun elfjarige zoon is immers onhoudbaar voor Liz en Sean Whelan uit het Australische Mount Martha. “Hij is heel onvoorspelbaar”, vertelt mama Liz droevig. “Het ene moment is hij agressief tegen alles en iedereen in zijn buurt, het andere moment lijkt hij een knuffelbare peuter.”

Wanneer de elfjarige Max zich niet goed voelt, verander het huis van de Whelans in een oorlogszone. De jongen kan niet praten en werkt zijn frustraties dan uit op zijn moeder, zijn broers en zijn zusje. Hij slaat, hij schopt, hij krijst. Ook andere manieren van communiceren gaan moeizaam, aangezien de jongen lijdt aan een zware vorm van autisme. Door zijn bijkomende intellectuele handicap is samenleven met hem ontzettende moeilijk.

Eén keer ging de jongen compleet door het lint. “Hij draaide zich om en begon zijn kleine zusje te slaan. Hij klom zelfs over de stoel heen om beter aan iedereen aan te kunnen. Ik kon op het laatste moment toch nog veilig stoppen en hem van me af te duwen. Maar zijn zusje Georgia was helemaal in de war. Ze was oncontroleerbaar aan het huilen. We hebben hem moeten opsluiten om erger te voorkomen. Elke keer wanneer ik wilde helpen, begon hij me tot bloedens toe te slaan”, vertelt Liz aan News.com.

Moedeloos

Zijn ouders, twee broers en zus zijn ten einde raad. “We hebben alles geprobeerd: van speciale diëten tot zuurstofkamers tot medicatie. Niets helpt”, zegt Liz. De familie wordt er moedeloos van, want volgens hen is er in Australië te weinig aandacht voor zijn aandoening. “Mijn grootste angst is dat we gedwongen worden om Max in een instelling te plaatsen en dat we ons hoederecht zullen verliezen. Ik ben erg bezorgd dat hij in een gesloten afdeling in de psychiatrie eindigt en volgestopt zal worden met medicatie.”

Maar om alles toe te dekken met de mantel der liefde is het te laat. “Het is slechts een kwestie van tijd tot Max zichzelf of anderen vele pijn gaat doen”, klink het. “Het wordt steeds moeilijker om hem onder controle te houden. Als hij uitvalt, dan moeten we hem zelfs overmeesteren. Hem mee naar buiten kan niet, want hij wordt agressief tegen alles en iedereen. We hebben overal op deuren en ramen sloten hangen om te voorkomen dat Max ontsnapt, want hij probeert dat continu. We hebben zelfs al de politie moeten roepen.”

Beste tussenoplossing

De familie van Max hoopt hem toch zo lang mogelijk thuis te houden, maar op deze manier is dat niet mogelijk. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie gestart, zodat ze het ouderlijk huis kunnen ombouwen tot een verzorgingshuis, met een aparte vleugel voor Max, zodat hij de andere kinderen geen pijn kan doen. Dat heeft ondertussen al meer dan 50.000 euro opgeleverd. “Hiermee kunnen we specialisten inzetten, die ons helpen voor Max te zorgen. Want we zien al onze kinderen even graag”, klinkt het.