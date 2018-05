Zwakste scheidsrechter van WK 2014 mag Champions League-finale leiden: “hoe kan hij nog rustig slapen?”

De Serviër Milorad Mažic (45) zal op 26 mei de finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid leiden. Een opvallende keuze want Mažic werd, na een poll op de website redcardtheref.com, verkozen tot zwakste scheidsrechter op het WK in 2014 in Brazilië.

De Europese Voetbalbond UEFA maakte maandag via Twitter bekend welke scheidsrechters de Europese clubfinales mogen leiden. Milorad Mažić kreeg met de Champions League-finale de meest prestigieuze wedstrijd voorgeschoteld.

Our referees are set for Kyiv and Lyon...



Milorad Mažić #UCLfinal

Björn Kuipers ➡️ #UELfinal

Jana Adámková ➡️ #UWCLfinal https://t.co/qbLMdsOgIn — UEFA (@UEFA) 7 mei 2018

Mažić, die zijn eerste Europese finale zal fluiten, is geen onbesproken figuur. Hij won na het WK in 2014 de twijfelachtige prijs van ‘Slechtste Scheidsrechter van het Toernooi’,althans volgens een supporters-poll op de website ‘redcardtheref.com. Hij kreeg toen maar liefst 87.362 van de 110.000 stemmen.

De Serviër floot onder meer de groepswedstrijd Duitsland-Portugal (4-0). Daarin gaf hij een omstreden strafschop aan de Duitsers en sloot hij de Portugese verdediger Pepe uit voor een kopstoot aan het adres van Thomas Müller.

Ook bij de toenmalige Iraanse bondscoach - de Portugees Carlos Queiroz - kon Mažić op weinig sympathie rekenen. Hij was razend omdat Mažić weigerde om een strafschop te fluiten toen Ashkan Dejagah werd neergehaald in de zestien. “Ik snap niet dat die man vanavond en voor de rest van zijn leven nog rustig kan slapen. Ik begrijp niet hoe hij dit ons kon aandoen”, foeterde Queiroz na de wedstrijd. Iran verloor die wedstrijd in groepsfase met 1-0 tegen Argentinië en was uitgeschakeld.

In de tussentijd verbeterden de prestaties van Mažić zienderogen. In 2016 floot hij een uitstekend EK in Frankrijk en was hij lang in de running om de finale te mogen leiden. Die ging uiteindelijk naar de Engelsman Mark Clattenburg.

Kuipers ook geselecteerd

De Champions League-finale vindt plaats op zaterdag 26 mei in het Oekraïense Kiev. De Nederlander Björn Kuipers (45) werd geselecteerd voor de Europa League-finale. Ik ben ontzettend trots, dit is een prachtige beloning op een goed seizoen”, zei Kuipers. De scheidsrechter uit Oldenzaal mocht vijf jaar geleden ook al de finale van de Europa League fluiten, in Amsterdam tussen Chelsea en Benfica. Een jaar later had Kuipers de leiding bij de eindstrijd van de Champions League. Hij gaat komende zomer voor de tweede keer naar het WK, net als Mazic.

De Tsjechische Jana Adámková (40) mag de finale in de Champions League voor vrouwen leiden. Daarin neemt het Wolfsburg van Tessa Wullaert het op tegen Olympique Lyon. Voor de Red Flame wordt dat waarschijnlijk haar laatste wedstrijd voor de Volkswagenclub, zij aast immers op een transfer naar de Premier League.