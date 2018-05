10 jaar Maged Samy bij Lierse: megalomane plannen zonder resultaat

Het is gedaan met Lierse. Iets meer dan tien jaar nadat Maged Samy op 10 oktober 2007 voor het eerst een wedstrijd van de Pallieters bijwoonde. In zijn eerste maanden op het Lisp ontvouwde de Egyptenaar megalomane plannen. Wij legden de uitspraken die hij in zijn eerste maanden deed onder de loep en stellen vast dat er amper iets van is gerealiseerd.