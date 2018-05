Brokken door slechte staat van de weg: Vlaamse overheid betaalde vorig jaar 186.139 euro schadevergoeding uit

Op de E314 richting Lummen kwam vorig jaar ter hoogte van Aarschot het wegdek over de hele breedte omhoog door de hitte. Verschillende auto’s raakten beschadigd. Voor dat en tal van andere incidenten kreeg de Vlaamse overheid vorig jaar 637 schadeclaims. In ongeveer 1 op de zes gevallen werd een minnelijke schikking getroffen met de klagers.

Wie vaak op de weg is, zal het misschien moeilijk kunnen geloven. Maar het aantal putten en bulten is gedaald. Of beter, het aantal schadeclaims is gedaald. In 2016 waren het er nog 722, vorig jaar 637. In 115 gevallen, tegenover 184 het jaar voordien, werd een oorzakelijk verband aangetoond tussen staat van het wegdek en het schadegeval en keerde de overheid een schadevergoeding uit, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)

“Weggebruikers die schade hebben opgelopen aan hun voertuig of fietsers of bromfietsers die ten val komen en de slechte staat van de weg als oorzaak opgeven, kunnen een schadeclaim indienen bij de Vlaamse overheid. Ze moeten wel een dossier samenstellen en een verband tussen schadegeval en toestand van de weg kunnen aantonen. Wij onderzoeken dat dan en als de schade bewezen is, krijgt de benadeelde een schadevergoeding”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Wegdek beschadigd door de hitte

De meeste klachten kwamen vorig jaar uit de provincie Antwerpen (176), gevolgd door Oost-Vlaanderen (161) en Vlaams-Brabant (107). In Antwerpen werden uiteindelijk maar 26 klachten weerhouden. In Vlaams-Brabant waren dat er 29. “In juni van vorig jaar kwam door de hitte het wegdek omhoog op de E314 in Aarschot. Verschillende voertuigen die daar passeerden, liepen toen schade op. Die chauffeurs zijn door ons vergoed. Daar was geen discussie mogelijk”, zegt Daniels.

De Vlaamse overheid betaalde vorig jaar uiteindelijk 186.139 euro aan schadeclaims. In Vlaams-Brabant werd 50.044 euro uitgekeerd. Daarna volgde Limburg met 46.862 en Oost-Vlaanderen met 32.672.