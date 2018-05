Vincent Mannaert verdedigt zijn voorzitter en coach na zware uitspraken: "Iedereen heeft de beelden gezien"

In alle staten waren ze bij Club Brugge na de 1-2 thuisnederlaag tegen Anderlecht. “Dit is ridicuul, is hier meer aan de hand?”, vroeg voorzitter Bart Verhaeghe zich zelfs af nadat de videoref een penalty voor Club annuleerde en ook Vanaken geen strafschop kreeg. Een dag later trok manager Vincent Mannaert naar de Raad van Bestuur van de Pro League -nog steeds kwaad.

Zijn de emoties na gisteren al gezakt?

“De emoties zijn er nog steeds omdat je beseft dat de fouten die gemaakt zijn door de VAR het resultaat hebben beïnvloed in de tot dusver belangrijkste match van het jaar. Dan is het logisch dat daar emoties mee gepaard gaan.”

Wat vindt u van de uitspraken van uw voorzitter (lees hier). Had hij dat mogen doen?

“Onze voorzitter is voorzitter van Club Brugge. Ik ben het niet eens met de mensen die zeggen dat als je ook een functie opneemt in het kader van de Voetbalbond dat je dan monddood moet worden. Hij heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft gesproken vanuit het hart, vanuit de emotie, net als onze coach. Ik denk dat iedereen die de beelden gezien heeft, vastgesteld heeft dat er fouten gemaakt zijn, zware fouten, die resultaatbepalend waren.”

Foto: De 0-1 van Teodorczyk: geen buitenspel, zegt de VAR

Maar Bart Verhaeghe insinueert dat er een complot is. Dat gaat toch ver?

“De vraag is of dat zo effectief is. Ik heb dat ik elk geval anders verstaan. En ik kan zeggen: mocht ik weten dat er een complot is, dan stop ik meteen met alles. Maar ik ga mijn energie toch nog wat houden om onze kansen gaaf te houden. Donderdag hebben we een belangrijke wedstrijd waarin we er zullen staan en winnen. Noteer dat maar goed. We hebben alles nog in eigen hand.”

Is er op de Raad van Bestuur van de Pro League over de VAR gesproken?

“Vandaag is er niet over de VAR gepraat in de Pro League. Het is ook nog wachten op een reactie van de arbitrage. Dat is nog niet gebeurd. Ik verwacht wel dat daar deze keer wel de juiste evaluatie zal worden gemaakt. Het is jammer om vast te stellen dat dit soort fouten zich herhaalt en zo’n impact heeft op de competitie.”

“Kijk, bekijk de beelden: een zuivere strafschop wordt niet gefloten. Die wordt ook niet gecorrigeerd. En als je op de autosnelweg 120 mag rijden en je wordt bij 121 geflitst, dat kan. Dat is de stelling geweest van de VAR tijdens Anderlecht-Club Brugge met het buitenspel van Diaby. Dan is het verhaal van gisteren dat er aan 123 gereden werd. Dan moet er ook geflitst worden. Geen twee maten en twee gewichten.”