Drugskartels slaan toe in Mexico: acht mensen vermoord, huizen en auto’s in brand gestoken

In het noorden van Mexico heeft een gewapende bende acht mensen vermoord en auto’s en huizen in brand gestoken. Onder de doden in de deelstaat Chihuahua bevond zich ook een kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1 juli. Dat schreef de krant El Diário zondag. Bovendien werden bij de aanvallen in de gemeenten Ignacio Zaragoza en Francisco I. Madero in het westen van Chihuahua de huizen van twee lokale politici in brand gestoken.