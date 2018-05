Ongezien: 60.000 toeschouwers zetten stadion derdeklasser letterlijk in vuur en vlam bij het vieren van promotie

De Algerijnse derdeklasser USM Annaba promoveerde zondag naar de tweede klasse en dat zullen we geweten hebben. Na het eindsignaal in de titelwedstrijd stond het stade 19 mai van de club - volledig uitverkocht met 60.000 toeschouwers - letterlijk in brand. Maar liefst 10.000 personen haalden bengaals vuur boven en dat zorgde voor unieke beelden. Misschien een leuk idee voor een sfeeractie in de Belgische lagere afdelingen?

Wow.



This is the moment 60,000 USM Annaba fans celebrated their club's promotion to the Algerian 2nd division. pic.twitter.com/9IcQCsKOoD