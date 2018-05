Geen treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge door zwaar beschadigde bovenleiding

Brussel / Brugge / Blankenberge -

Tussen Brugge en Blankenberge kunnen sinds kort na 16 uur maandag geen treinen meer rijden. Over een afstand van 500 meter is de bovenleiding van beide sporen er beschadigd, hoogstwaarschijnlijk door een te hoog geladen vrachtwagen of uitstekende kraanarm. Dat melden NMBS en Infrabel. Op de lijn zullen maandag geen treinen meer rijden. Of er dinsdagochtend weer treinen zullen rijden, kan Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit maandagnamiddag nog niet zeggen.