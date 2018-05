Brussel - Een deel van de stenen van de Brusselse voetgangerszone moet al uitgebroken worden, omdat ze in de foute richting liggen. De manier waarop de stenen nu liggen zou ervoor zorgen dat ze te snel loskomen door het verkeer. De globale planning van de voetgangerszone loopt geen vertraging op door het euvel.

Ter hoogte van het kruispunt van de Gérystraat en de Anspachlaan worden in de komende dagen een deel van de stenen uitgebroken en opnieuw aangelegd. De reden daarvoor is dat de lange zijde van de stenen loodrecht moet liggen op de voornaamste rijrichting. En dat is de rijrichting op de Anspachlaan. Momenteel liggen ze loodrecht op de rijrichting komende van de Gérystraat.

“Door ze loodrecht op de voornaamste rijrichting te leggen zijn de stenen bestand tegen het verkeer en zijn ze dus duurzamer”, vertelt Elien De Swaef, woordvoerster van bouwheer Beliris.

Het deel voor het metrostation De Brouckère was nog maar net geopend voor de voetgangers. De stenen van het fout aangelegde stuk worden nu dus allemaal uitgebroken, schoongemaakt en opnieuw aangelegd. Tegen het einde van de week moet het probleem opgelost zijn. De extra werken zullen geen impact hebben op de globale planning van de voetgangerszone. “Het gaat om een typische vergissing die wel eens voorvalt op zo’n grote werf”, besluit De Swaef.