Nooit meer blutsen: Zwitserse garde draagt voortaan een plastic helm (die er eeuwenoud uitziet)

Al ruim 500 jaar dragen ze dezelfde helm, maar nu vond de Zwitserse garde het toch tijd voor een nieuw model. “We moeten met onze tijd meegaan”, zegt Christoph Graf, aanvoerder van de Zwitserse Garde, de officiële beschermers van de paus. Al te gek moet het niet worden: de traditionele helm ziet er nog altijd krek hetzelfde uit... alleen bestaat hij voortaan uit plastic.

De nieuwe helm werd zopas officieel voorgesteld. Qua uiterlijk lijkt hij als twee druppels op het oorspronkelijke model uit de zestiende eeuw. De nieuwe helm bestaat echter volledig uit schokbestendig en waterbestendig plastiek. “Het comfort is stukken beter dankzij zijn lichter gewicht. Blutsen komen er ook niet in”, vertelt de ontwerper Marcus Risi aan de Zwitserse krant Luzernerzeitung. De plastic helm is bovendien kogelvrij.

Metalen helmen Foto: Photo News

Sneller en goedkoper

Terwijl het vier dagen duurt om een metalen helm te smeden kan 3D-prototyp, het bedrijf van Risi, een helm uit plastic op veertien uur 3D-printen. De kost is ook een stuk lager. Een plastic helm heb je voor 670 euro in plaats van 5000 euro voor een metalen exemplaar. Dat was ook de reden waarom het Vaticaan wél de kledij van de Zwitserse Garde betaalde maar niet de helmen. Elke helm van de Zwitserse Garde wordt bekostigd door privédonors wiens naam nadien in de helm wordt gegraveerd.

Risi werd vier jaar geleden benaderd door de neef van een Zwitserse wachter die hem toevertrouwde dat veel manschappen van de Zwitserse Garde hun helmen oncomfortabel vonden. Sommige wachters zouden zelfs brandwonden hebben opgelopen hebben door lang in de zon te staan met hun metalen hoofddeksel. De plastic helmen hebben gaten voor de verluchting.

Foto: Photo News

Hoewel de aanvoerder van de Zwitserse Garde een voorstander is van het nieuwe hoofddeksel benadrukt hij dat de Zwitserse Garde alleen attributen vervangt als dat een ‘tactisch voordeel’ oplevert. “We gaan geen hellebaarden maken van plastiek”, vertelt hij aan de Duitse nieuwssite Diepresse.