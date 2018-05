Bus rijdt tegen gevel, chauffeur was onwel geworden

Drie dagen na het zware ongeval in Kortenberg waarbij een kind stierf, is een bus tegen een gevel gereden in Saint-Nicolas, bij Luik. Er vielen negen gewonden. De bestuurder verklaarde dat hij onwel was geworden.

De bus van de Waalse vervoersmaatschappij TEC reed rond 17 uur maandagavond tegen de gevel van een huis aan de Voie des Vaux in Montegnée. Hij raakte ook een aantal geparkeerde voertuigen.

Volgens getuigen zit de bus een stuk in de gevel. De brandweer is ter plaatse om het pand te stutten.

In de lijnbus raakten negen mensen gewond. Onder hen ook de chauffeur. In de woning raakte niemand gewond.

Afgelopen vrijdag reed een vrachtwagen met een graafmachine op in een bankkantoor aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Daarbij kwam een meisje om, haar vader verloor een been. Nog minstens twee andere slachtoffers liggen nog altijd in het ziekenhuis.