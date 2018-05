Luipaard grijpt peuter (3) en loopt er mee weg

In een sarafipark in Oeganda wordt met man en macht jacht gemaakt op een luipaard dat een 3-jarig jongetje heeft gedood. Het roofdier greep te peuter vast en ging er mee aan de haal.

De jongen verbleef met zijn familie in een lodge in safaripark Queen Elizabeth National Park in Oeganda. Het kind was met het kindermeisje buiten, in een niet beveiligde zone. Plots dook een luipaard op die het jongetje vastgreep. De oppas begon luidkeels te schreeuwen, maar te laat. Het roofdier vluchtte weg met het kind.

Het stoffelijke overschot van het jongetje is intussen teruggevonden. “Het meisje hoorde het kind om hulp schreeuwen, ze kwam tussenbeide maar het was te laat, het luipaard was ermee verdwenen in de bush. De volgende dag vonden we de schedel terug”, zegt de jachtopzichter van het park.

Op de luipaard wordt nu met man en macht jacht gemaakt. Als hij gevangen wordt, zal hij gedood worden, zegt de parkwachter. “Van zodra het dier menselijk vlees heeft gegeten, is de verleiding groot om nog meer mensen te vangen.”