Antwerpen gaat roekeloze trouwstoeten bestraffen met GAS-boete van 350 euro

Antwerpen - Het Antwerpse schepencollege heeft enkele wijzigingen aan de politiecodex goedgekeurd om autokaravanen die het te bont maken door overdreven snelheid of asociaal rijgedrag een administratieve sanctie (GAS-boete) te kunnen opleggen. Het stadsbestuur werpt onder meer trouwstoeten en overwinningskaravanen na voetbalwedstrijden op als voorbeelden.

Trouwstoeten en andere soorten autokaravanen worden voortaan officieel als “evenementen” beschouwd die je in principe zes weken vooraf moet aanvragen. Indien er geen aanvraag gebeurd is, kunnen alle deelnemers - niet alleen de bestuurders van de voertuigen - worden gesanctioneerd met een GAS-boete tot 350 euro. “We gaan daar natuurlijk discretionair mee omgaan”, laat de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten. “We viseren niet de gebruikelijke vreugdetaferelen wanneer bijvoorbeeld de Rode Duivels een WK-wedstrijd winnen die je her en der op grote schermen kon volgen. Maar als die context van maatschappelijke relevantie volledig ontbreekt en het enige doel overlast creëren is, door luid te toeteren, straten te bezetten en roekeloos te rijden, willen we daar een administratief gevolg aan geven los van het gerechtelijke luik.”

Ook het bemoeilijken of zelfs verhinderen van tussenkomsten van hulpdiensten, zoals het gooien met eieren of de doorgang van hulpdienstvoertuigen belemmeren, wordt vatbaar voor een administratieve sanctie.