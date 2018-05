Twee Club-supporters tijdens wedstrijd tegen Anderlecht in elkaar geslagen… door bevriende supporters

Brugge / Wetteren / Geraardsbergen - Tijdens de wedstrijd van Club Brugge tegen Anderlecht ontaardde het tussen verschillende Club-supporters onderling. Twee mannen zijn arbeidsongeschikt nadat ze slagen kregen. “Ik heb mijn abonnement voor dit jaar weggegooid”, zegt één van hen.

De frustratie bij de Club-supporters was groot toen grote rivaal Anderlecht in het Jan Breydelstadion kwam winnen. Dat zorgde zelfs voor enkele opstootjes tussen de blauw-zwarte fans onderling. L.B., een 24-jarige jongeman uit Wetteren, werd in de toiletten bewusteloos geslagen. Hij heeft er dan ook geen zin meer in. “De laatste wedstrijd tegen Gent laat ik aan mij voorbijgaan”, zegt hij. “Ik ga naar het voetbal om mij te amuseren. Maar hier heb ik echt geen zin meer in.”

Het incident gebeurde zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd. L. ging plassen en zag daar hoe enkele mannen ruzie maakten. Zijn kameraad wou tussenbeide komen, maar L. zei hem dat hij er zich niet mee moest moeien. “Plots werd ik zelf van alle kanten aangevallen”, zegt hij. “Ik vermoed dat een groepje van zo'n vijftien mensen mij schopte en stampte. Ze leken maar niet op te houden.”

Klacht ingediend

L. verloor het bewustzijn en zijn neef – die het zag gebeuren – probeerde hem nog te beschermen. Uiteindelijk werd de jongeman wakker in de ziekenboeg. “Geen idee hoe ik daar geraakt ben”, zegt hij. “Maar ze hebben me daar verzorgd en daarna bracht mijn neef me naar huis. Van de hele autorit herinner ik me niets meer.”

De jonge arbeider is een week arbeidsongeschikt en liet zich gisteren in het ziekenhuis controleren. Als bij wonder heeft hij niets gebroken. Hij ging gisteravond nog klacht indienen bij de politie. “Ik weet zelf niet wie die mannen waren. Maar ik hoop wel dat ze nog gevonden worden”, zegt hij. “Als supporters onderling beginnen vechten, is het wel heel ver gekomen.”

Hetzelfde klinkt bij Dirk Laureys, een 56-jarige man uit Geraardsbergen. Hij zat in hetzelfde vak als L.B. en kreeg even voor het einde van de wedstrijd een rake vuistslag van een andere supporter. “Mijn broer riep naar enkele tieners die stoeltjes aan het afbreken waren dat ze daarmee moesten ophouden”, zegt Dirk. “Die jongens kwamen naar boven en ik zei dat ze het erbij moesten laten. Plots kwam een andere man – ik schat een dertiger – naar boven en gaf me een slag in mijn gezicht.”

Camerabeelden

Een kameraad van Dirk ging de agressieveling nog achterna, maar die kon ontkomen. Dirk ging al klacht indienen bij de politie. “Die zeggen dat er wellicht camerabeelden zijn, dus daar hoop ik op”, zegt hij. “Ik heb al jaren een abonnement op Club Brugge. Maar zoiets maakte ik nog nooit mee.”

De vijftiger liep een lichte hersenschudding en bloeduitstortingen op. Hij kan twee dagen niet werken. Hij is echter wel van plan om nog naar Club Brugge te gaan kijken. “Als ik hem de volgende wedstrijd zie zitten, zal ik dat toch even aan de stewards of de politie melden”, zegt hij. “En misschien zal ik hem vragen waarom hij zo naar boven schoot. Want dat begrijp ik nog steeds niet.”