Geheime documenten over financiering IS door cementgroep Lafarge worden vrijgegeven

In Frankrijk is door een adviescommissie het licht op groen gezet om een aantal documenten rond de activiteiten van cementgroep Lafarge in Syrië, vrij te geven. Het gaat om een 40-tal documenten komende van drie inlichtingendiensten: die voor binnelandse veiligheid (DGSI), militaire inlichtingen (DRM) en buitenlandse veiligheid (DGSE).

Tegen Lafarge loopt een onderzoek voor de mogelijke financiering van terreurgroep IS in Syrië. De documenten waarvan sprake waren geklassificeerd als “defensiegeheim”, maar mogen nu toch worden vrijgegeven. Het is uiteindelijk aan de bevoegde ministers om hun akkoord te geven om deze documenten aan het onderzoeksdossier toe te voegen.

De hele zaak geeft ook een Belgisch tintje, want de Frere-holding GBL is een belangrijke aandeelhouder van LafargeHolcim, met bijna 10 procent van het kapitaal. Ook het federaal parket in ons land is een onderzoek gestart naar mogelijke financiering van terrorisme.