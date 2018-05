De beste studentenjob ooit? Die vind je deze zomer in Wijnegem

Wijnegem - Het Wijnegem Shopping Center is op zoek naar een jobstudent voor deze zomer. En niet zomaar een: zijn of haar dagtaak bestaat uit shoppen en foto’s nemen voor de sociale media van het winkelcentrum. Als kers op de taart mag de gelukkige‘shopping king’ of ‘queen’ tot 1.500 euro aan kleren voor zichzelf houden.

Gezocht: een ‘shopping king’ of ‘shopping queen’. Dat is de kersverse vacature bij het Wijnegem Shopping Center bij Antwerpen. De dagtaak van de jobstudent? De hele dag door winkelen, outfits samenstellen en er vervolgens leuke foto’s of video’s van maken.

Uitdaging

Het klinkt voor velen als een droom die uitkomt, maar gemakkelijk is het volgens de communicatiedienst van Wijnegem Shopping niet. “Het grootste deel van de dag zal bestaan uit winkelen”, legt Katrien Geysen uit aan ATV. “Op zich is dat niet moeilijk als je houdt van shoppen en de collecties van de winkels kent, maar het is wel een uitdaging om de juiste combinaties te maken en leuke foto’s te trekken.”

Een ijzersterke conditie is ook een vereiste, want een hele dag door de winkels in en uit lopen en kleren passen, kan beste vermoeiend zijn. Goed kunnen omgaan met een bepaald budget, is ook niet onbelangrijk: hij of zij mag na de zomer namelijk tot 1.500 euro aan aankopen voor zichzelf houden.

CV

Ervaring in jeugdwerk of hard labeur in de horeca staan vaak goed op de CV van een student, maar volgens Geysen is ook deze vakantiejob een mooie werkervaring: “Zeker als student communicatie of cross media management is het wel interessant om de social media van Wijnegem Shopping Center te beheren.”