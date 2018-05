Trump maakt beslissing over Iran-deal dinsdag al bekend

De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn beslissing over de toekomst van het nucleair akkoord met Iran dinsdag om 14.00 uur (20.00 uur Belgische tijd) in Washington bekendmaken. Dat heeft Trump maandag via Twitter verklaard. De president neemt dan zijn beslissing vier dagen voor afloop van de vooropgestelde termijn op 12 mei. Tegen dan moest hij beslissen of hij de sancties tegen Iran toch laat vallen. De VS zijn dat volgens de afspraken van de nucleaire deal verplicht. In ruil heeft Iran toegezegd afstand te doen van een groot deel van zijn uraniumverrijking.

Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hadden het akkoord al herhaaldelijk een slechte deal genoemd. De looptijd tot 2025 is te kort. Voorts gaat het door de vorige Amerikaanse regering onder president Barack Obama en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry onderhandelde akkoord niet ver genoeg in op het ballistische rakettenprogramma van Iran en de rol van Teheran als destabiliserende factor in het Midden-Oosten.

De Europese bondgenoten van de VS (Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië) oefenen al weken druk uit op de Verenigde Staten. Bij alle onvolkomendheden is een handhaving van het atoomakkoord de beste en veiligste oplossing. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson maakte dat maandag bij zijn bezoek aan Washington nog eens duidelijk.

Israël en Saoedi-Arabië gebruiken al hun invloed om de VS te overtuigen uit het nucleair akkoord te stappen. Israël heeft zo onlangs nog met erg omstreden data geprobeerd te bewijzen dat Iran blijft werken aan de ontwikkeling van kernwapens.

Het akkoord met Iran werd in juli 2015 door de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland tot stand gebracht. Teheran verplicht zich voor minstens tien jaar wezenlijke delen van zijn atoomprogramma drastisch te beperken om geen kernwapens te kunnen bouwen. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de handelsbetrekkingen met het westen in het vooruitzicht gesteld.