De opmars van Standard: van pandoering op Club en schwalbe Sa Pinto tot verrassende titelkandidaat

Wie had voorspeld dat op drie speeldagen voor het einde van Play-off 1 nog drie ploegen zouden strijden voor de titel? Club Brugge en Anderlecht waren te verwachten namen, maar Standard? Zeker gezien de zwakke start van de Rouches is het een klein mirakel dat de troepen van Ricardo Sa Pinto zover geraakt zijn. Een overzicht in vijf momenten.

LEES OOK: Plots weer drie titelkandidaten: zo ziet het programma er nog uit van Club, Anderlecht en Standard

POLL. Naast Club Brugge nu ook Anderlecht en zelfs Standard in titelrace: wie maakt volgens u meeste kans?

Pandoeringen in Luik én Brugge

Standard begint het seizoen 2017/2018 met een gelijkspel in Mechelen en wint daarna thuis van Genk. Daarna loopt het echter mis. Er wordt verloren van het toen verrassende STVV en daarna krijgen de Rouches twee keer een pak slaag. Zulte Waregem droogt Sa Pinto en co. af met 0-4 dankzij vier goals in de tweede helft.

Amper vijf dagen later gaat Standard met dezelfde cijfers voor de bijl op het veld van Club Brugge. Na zes minuten kijken de Luikenaars al tegen een 2-0 achterstand aan. Tot ongenoegen van de passionele Sa Pinto, die meteen onder druk komt te staan wanneer Standard na zeven speeldagen pas dertiende staat.

Schwalbe in Brussel

Eind november ziet het er weer beter uit voor Standard. Na een nieuwe overwinning tegen Genk duiken de Rouches de top zes binnen en dan wacht de bekerclash tegen Anderlecht. Sa Pinto had zich toen al laten gelden met een woordenwisseling met Nicolas Lombaerts, een gekke veldbestorming na een zege tegen Lokeren en geruzie met vierde ref Wim Smet tegen AA Gent.

Zijn ‘mooiste’ kunststukje moest toen echter nog komen. In de met 0-1 gewonnen bekerpartij in Brussel ging de Portugese coach plat op het achterwerk zitten aan de zijlijn zonder aanleiding… Toen Kara zich ermee kwam bemoeien, gingen de poppen helemaal aan het dansen en werd Sa Pinto naar de tribunes gestuurd. Nadien zou hij in een razend interviewmet de RTL zeggen (eerder roepen) dat hij “iets zwaar” op zijn voet voelde vallen. “Dat is gewoon schandalig”, klonk het bij de Standard-trainer.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

Doelpuntenfestival (1)

De Rouches wonnen nadien slechts één van hun acht competitiewedstrijden (3-2 tegen Eupen). De laatste wedstrijd van die slechte reeks zorgde echter voor de ommekeer in het seizoen van Standard. Eind januari pakten de Luikenaars in een lekkere pot voetbal een punt tegen Anderlecht. Standard kwam twee keer op voorsprong, maar had een goal van Christian Luyindama nodig om een hattrick van de afscheidnemende Sofiane Hanni te neutraliseren. De match eindigde op 3-3.

Sindsdien verloor Standard slechts één van zijn laatste dertien wedstrijden in de Jupiler Pro League. Het was vreemd genoeg Genk dat de Rouches op de tweede speeldag in Play-off 1 met 1-0 versloeg dankzij een doelpunt van Leandro Trossard. Standard had de Limburgers drie weken eerder echter de bekerzege ontnomen aangezien de Rouches de finale wonnen met 1-0.

Doelpuntenfestival (2)

Standard sloot de reguliere competitie dan wel af met een sterke reeks, het was toch wachten tot laatste speeldag op zekerheid voor Play-off 1. De Rouches begonnen de play-offs dan ook als zesde en laatste. Na zeges tegen Charleroi, AA Gent en Anderlecht trokken Sa Pinto en co. richting Jan Breydel voor een clash met leider Club Brugge. Dat had op dat moment slechts twee keer niet gewonnen in eigen huis.

Standard leek af te stevenen op een nederlaag tegen blauw-zwart. De Rouches kwamen 2-0 en 3-1 achter maar knokten terug tot 3-3. Toen Abdoulay Diaby zeven minuten voor tijd nog eens scoorde voor Club leken de drie punten binnen. Dat was echter zonder Duje Cop gerekend, die Standard in de 93ste minuut een punt bezorgde door de 4-4 te scoren. Een mentale boost vanjewelste voor de Luikenaars.

Genk van de mat

Dat Standard in de juiste flow zit, werd overduidelijk toen het zondag het arme Genk gewoonweg van de mat speelde op Sclessin. Met een alweer flitsende Mehdi Carcela en “Mister Play-off 1” Edmilson was er geen houden aan. De Rouches boekten een makkelijke 5-0-overwinning en staan plots op vier punten van leider Club Brugge en twee punten achter Anderlecht met nog drie speeldagen te gaan.

Standard moet de komende weken nog naar Anderlecht, thuis tegen Club en naar Charleroi. Bij een gelijke stand hebben de Rouches het voordeel op beide concurrenten. Standard kan dus voor scherprechter speler maar ook de verrassende derde hond zijn die met de titel gaat lopen. Wie had dat enkele maanden geleden gedacht?