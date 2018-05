Op een datingsite gaf ze zich uit voor Silke Peeters en maakte zo verliefde kerel 13.000 euro afhandig

Leuven / Aarschot / Diest - Een 22-jarige vrouw uit het Diestse riskeert in de Leuvense strafrechtbank twaalf maanden cel en een boete op verdenking van bedrieglijke praktijken op de chat-en datingsite Twoo.

Volgens het parket maakte de vrouw, die zich voordeed als Silke Peeters, een verliefde man 13.000 euro afhandig.

De beklaagde had de zelfstandige uit het Leuvense leren kennen op de bovengenoemde site. Ze had zich laten ontvallen financiële problemen te hebben. Daarop besliste de verliefde kerel haar geld toe te stoppen. Het tweetal sprak meermaals af, onder andere op de Grote Markt van Aarschot. Daar gaf hij haar 2.000 euro, en schreef hij nog eens 5.000 euro over.

Uiteindelijk betaalde de gedupeerde ‘Silke Peeters’ 13.000 euro, maar een relatie kwam er niet van. De man voelde zich bekocht en diende een klacht in. Het onderzoek leidde de speurders naar de twintiger die toen nog in Langdorp woonde. Volgens haar advocaat is er geen sprake van oplichting omdat zijn cliënte zou verklaard hebben dat ze het geleende bedrag zou terugbetalen. Dat ze een valse naam droeg, kan de jonge vrouw niet ontkennen. Haar advocaat vraagt de opschorting van straf. Vonnis op 4 juni.