Libische generaal Haftar kondigt militaire operatie tegen ISIS-bolwerk aan

De machtige Libische generaal Khalifa Haftar heeft maandag een offensief tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat in de havenstad Derna aangekondigd. Tijdens een militaire parade in de Oost-Libische stad Benghazi verklaarde hij dat het hoog tijd is voor de bevrijding van Derna. Alle vreedzame inspanningen voor een oplossing van de crisis zijn mislukt. Daarom heeft hij nu strikte instructies aan zijn strijdkrachten gegeven voor de bescherming van de burgers in de havenstad. Derna is de enige stad in het oosten van Libië, die niet onder controle van Haftars leger staat.

Haftars troepen controleren ook grotere gebieden in het centrum van Libië. De generaal verblijft in Benghazi, waar in 2011 de gewapende opstand tegen de toenmalige heerser, kolonel Muammar al-Kadhafi is begonnen. Sinds de val van Kadhafi wordt Libië verscheurd door een burgeroorlog. Drie verschillende regeringen en ontelbare milities strijden in het olierijke Noord-Afrikaanse land om de controle. Het land is het belangrijkste vertrekpunt voor vluchtelingen, die proberen over de Middellandse Zee in Europa te geraken.