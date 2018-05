Nederlands kabinet deelt zorgen KLM om Air France

Het Nederlandse kabinet deelt de zorgen die leven bij het KLM-personeel over de ontwikkelingen bij zustermaatschappij Air France en het moederconcern. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft over de kwestie maandagavond “een goed gesprek” gehad met haar Franse collega Elisabeth Borne.

Van Nieuwenhuizen noemt het aanstaande vertrek van topman Jean-Marc Janaillac bij Air France-KLM, “zorgwekkend” en laat weten dat zij de ontwikkelingen nauwlettend volgt. “KLM is een belangrijk bedrijf voor Nederland”, benadrukt zij. “Dus ik vind het zeker van groot belang dat wij hier de vinger aan de pols houden”.

Janaillac kondigde eind vorige week zijn vertrek aan nadat het personeel van Air France in meerderheid zijn uiterste loonbod had afgewezen. De Franse luchtvaartmaatschappij wordt al weken geteisterd door verlammende en peperdure stakingen.

Ook de Franse regering is bezorgd over de ontwikkelingen bij Air France-KLM, waarin zij een substantieel aandelenbelang heeft. Van Nieuwenhuizen en Borne hebben afgesproken dat zij elkaar op de hoogte zullen houden van relevante ontwikkelingen. Allereerst moet een nieuwe topman worden benoemd.

Voor een gezonde toekomst voor Air France-KLM is het volgens Van Nieuwenhuizen “een absolute voorwaarde” dat de concurrentiepositie verbetert. “De huidige ontwikkelingen in Frankrijk zetten dit onder druk”, aldus de minister. Het is aan de raad van bestuur “om zo snel mogelijk een uitweg te vinden”.