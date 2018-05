Trump niet naar inhuldiging Amerikaanse ambassade in Jeruzalem

Donald Trump gaat niet naar de inhuldiging van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, die voor komende maandag op de agenda staat. Hij zal vertegenwoordigd worden door John Sullivan, de nummer twee van de Amerikaanse diplomatie, en door zijn dochter en raadgeefster Ivanka Trump. Het Witte Huis verspreidde maandag de lijst van de presidentiële delegatie die naar Jeruzalem gaat. Daarop prijkt ook de naam van Jared Kushner, schoonzoon van Trump en uitvoerend adviseur voor het Midden-Oosten.

De Amerikaanse president, die in december besliste om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en daarmee het beleid van zijn voorgangers doorbrak, had de afgelopen dagen laten verstaan dat hij de inhuldiging eventueel toch zou bijwonen. Deze erg omstreden overdracht is gepland op 14 mei en valt samen met de 70ste verjaardag van de oprichting van de staat Israël.

