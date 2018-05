20.000 kuikens in één container in de brandende zon: brandweer weigert dieren af te maken maar moet van Dierenwelzijn

Zaventem - Het was op vraag van de Dienst Dierenwelzijn dat een brandweerman zondagavond 20.000 kuikens heeft vergast op Zaventem. Twee ­pogingen om de diertjes naar Kinshasa over te vliegen mislukten en de exporteur wou de container niet terugnemen. Brandweerlui weigerden eerst om de dieren af te maken, maar uiteindelijk gebeurde het toch.

“De container met 20.000 kuikens, bestemming Kinshasa in Congo, stond ingeschreven voor een vlucht van zaterdag 5 mei. Maar om technische redenen ging die niet door”, zegt Brigitte Borgmans woordvoerster van Dierenwelzijn. Een dag later werd opnieuw geprobeerd om de container over te laten vliegen, maar de piloot weigerde. Waarom is niet duidelijk. En dus bleef de container gewoon op het tarmac staan, in de brandende zon. “Er was geen water en voedsel”, zegt Borgmans. “Zondagavond bleek een aantal kuikens al overleden, waarop we de exporteur voorstelden om de container terug te nemen, maar die weigerde. We hebben een inspecteur-dierenarts ter plekke gestuurd die besliste om de dieren te laten afmaken, opdat het dierenleed meteen zou stoppen.”

Maar het brandweerkorps van de luchthaven weigerde de dieren te doden. “Als wij uitrukken is het om te redden. Niet om af te maken”, klonk het. Uiteindelijk werd de ‘gewone’ brandweer van Zaventem ingeschakeld. Daar werd wel een officier gevonden die de klus wilde klaren. Hij wikkelde de container in met plasticfolie waarna hij de dieren vergaste door CO 2 binnen te spuiten.

“Vernietigingslogica”

Dierenwelzijn heeft nu een proces-verbaal laten opstellen tegen de exporteur voor het veroorzaakte dierenleed en de inbreuken op de wet van het dierenwelzijn. “Dat is iets, maar dit leed had gewoon vermeden moeten worden”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Bijna dertig jaar geleden voerde ik mijn eerste actie tegen de wrede luchttransporten van ééndagkuikens. Vandaag kan ik alleen triest het hoofd schudden en vaststellen dat nog niet veel veranderd is.”

Volgens Vandenbosch worden die transporten het best afgeschaft. “Grote aantallen komen om tijdens de vlucht. En in de Afrikaanse landen is er geen sprake van dierenrechten. Mijn advies aan bevoegd minister Ben Weyts? Afschaffen die handel. Voor exotische vogels is dat ook gelukt.”

Eén lichtpuntje ziet Vandenbosch wel in dit hele verhaal: die brandweerlui die weigerden mee te gaan in de “vernietigingslogica”. “Een kleine maar mooie daad van verzet”, noemt Vandenbosch dat.