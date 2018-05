“Wees onzichtbaar” van Murat Isik wint de Libris Literatuurprijs

Brussel - “Wees onzichtbaar” van Murat Isik heeft maandagavond de Libris Literatuurprijs 2018 gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Abdelkader Benali maandagavond bekendgemaakt tijdens Nieuwsuur op NPO2. Hij krijgt 50.000 euro en een bronzen legpenning ontworpen door Irma Boom.

De roman “Wees onzichtbaar” gaat over de vijfjarige Metin, die met zijn ouders en zus naar de Bijlmer in Amsterdam verhuist, nadat een eerste immigratiepoging naar Hamburg op niets uitdraait. Wat volgt is een meeslepend “coming of age”-verhaal over opgroeien als allochtoon in een “moeilijke buurt” in Nederland, met een autoritaire en gewelddadige vader.

Het is de tweede roman van Isik, zelf een Nederlander van Zaza-Turkse afkomst die in de Bijlmer opgroeide. Voor zijn eerste roman “Verloren grond” uit 2012, waarin hij de geschiedenis van zijn familie schetst in Oost-Turkije, won hij de De Bronzen Uil publieksprijs. Zijn tweede roman kaapte eerder al de Nederlandse Boekhandelsprijs 2018 weg, en maakt nu ook kans op de Libris Literatuurprijs.

De Libris Literatuurprijs werd uitgereikt in het Amstel Hotel te Amsterdam. Vorig jaar won Alfred Birney met zijn roman “De tolk van Java”.