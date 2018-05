De perfecte vakantiejob: heel de zomer shoppen en daar nog voor betaald worden ook

Wijnegem - Het Wijnegem Shopping Center heeft een vakantiejob in de aanbieding die ongetwijfeld veel studenten zal doen watertanden: heel de zomer shoppen en daar nog voor betaald worden ook. En dan mag je ook nog eens de aangekochte producten houden (tot een waarde van 1.500 euro). Marketingexperts noemen het een slimme zet.

De vacature is gisteren door het Shopping Center op zijn website gezet. “De student wordt betaald zoals andere jobstudenten, maar hij of zij moet in ruil alleen maar shoppen in onze 250 winkels ...