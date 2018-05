Werkstraf voor stiefvader die peuter blauw oor trok

Leuven - Een 38-jarige Leuvenaar moet van de strafrechter een werkstraf van 46 uur uitvoeren wegens mishandeling van zijn toen 1,5 jaar oude stiefzoon. Hij trok zo hard aan de oren van M. dat ze blauw zagen.

In juli 2015 stelde een arts in het ziekenhuis vast dat het jongetje zijn rechterbovenbeentje had gebroken. Bijkomend onderzoek wees uit dat de peuter eerder blauwe plekken, striemen in de hals, brandwonden, schrammen en andere verwondingen had opgelopen na een verblijf bij zijn moeder en haar nieuwe vriend. Noch de stiefvader noch de moeder van M. verwittigde de hulpdiensten.

Toen de biologische vader zijn zoon kwam ophalen, ging hij meteen naar het ziekenhuis.