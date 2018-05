Professoren hekelen én loven klimaatactiviste en Canvasprogramma ‘Watt’

Natalie Eggermont (29), een spoedarts en klimaatactiviste, ligt onder vuur voor haar rol in het Canvasprogramma Watt. Ze zou “pseudowetenschap” verkopen, vinden twee professoren van de KU Leuven. Anderen, onder wie ook een prof aan de KU Leuven, reageren wel positief.

“Stemmingmakerij vermomd als wetenschappelijk programma”: zo wordt Watt op Canvas op sociale media omschreven. De kritiek op het programma over energie en klimaat komt onder meer van een paar professoren van de KU Leuven.

Vorige week kreeg vooral Natalie Eggermont, de spoedarts en klimaatactiviste die het programma samen met ingenieur en klimaatrealist Jonas Verstraeten (24) presenteert, het hard te verduren. In de aflevering over kernenergie stak Eggermont niet weg dat ze er niet in geloofde, zeker niet meer na een bezoek aan het Japanse Fukushima dat zeven jaar geleden getroffen werd door een kernramp. Eggermont kreeg het verwijt dat “een basiscursus radioactiviteit niet zou misstaan in een opleiding spoedarts” en dat ze als arts “de erfenis van Marie Curie en haar radioactieve werk geen eer aandoet”.

Niet wetenschappelijk

Volgens eindredacteur Wannes Peremans is Watt geen programma van de nieuwsdienst van de VRT: “Het is niet wetenschappelijk, het is maatschappelijk: dat is een verschil. Het energievraagstuk roept discussie op, dat willen we met dit programma aanzwengelen. Wat die critici betreft: ons valt op dat het vooral om oudere mannen gaat. (lacht) We weten dat Natalie polariseert, maar dat mag. Ze zegt wat ze denkt en heeft het hart op de juiste plaats.”

Watt krijgt ook lof, onder meer van Ronnie Belmans, CEO van het groene onderzoekscentrum EnergyVille en zelf ook professor aan de KU Leuven. Hij zei dat het programma Watt hem aangenaam blijft verbazen: “Geen “dé waarheid”, ik ben blij dat zoiets kan op Canvas”.

Ook Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu liet zich positief uit: “Ik zag twee geëngageerde jongeren die cruciale vragen stellen bij de energietransitie. De wijze waarop mannen van boven de 50 afknappen op de emotionele lading van de reeks, is bewijs dat ze nodig is”. Vanavond gaat Watt over alternatieve energie.

INFO

WattCanvas, 21.15 uur