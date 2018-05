Titelfeest Manchester City gevierd in Brussel, dit andere Belgisch dorp deed ook mee

De Premier League-titel van Manchester City is zondagavond wereldwijd gevierd. Daarom vonden er een reeks lichtprojecties plaats in de thuissteden van elk van de spelers, waaronder in Drongen en Brussel. Dat meldt de club van Vincent Kompany (32) en Kevin De Bruyne (26) in een persbericht. De projecties waren een verrassing voor de spelers nadat ze zondag konden pronken met de Premier League-trofee in het eigen Etihad-stadion.

Elke speler die deel uitmaakte van de titelcampagne, coach Pep Guardiola en zijn technische staf kwamen in de projecties aan bod. In België waren er voorstellingen in Brussel en Drongen om respectievelijk de prestaties van aanvoerder Vincent Kompany en Kevin De Bruyne te vieren. De projectie van Kompany vond plaats nabij de 35-torenflat in de Helihavenlaan te Brussel, waar hij opgroeide. In Drongen werd een beeld van De Bruyne geprojecteerd op de locatie van zijn eerste club KVE Drongen, waar spelers elk jaar meedoen aan de ‘Kevin De Bruyne Cup’.

Elders vonden projecties plaats op het strand in Gran Canaria, waar een jonge David Silva zijn vaardigheden oefende. Ook het monument in het Duitse Essen, dat Leroy Sané op zijn rug getatoeëerd heeft en de favela in Brazilië waar Gabriel Jesus opgroeide, werden niet overgeslagen. Ten slotte waren ook projecties op de City Football Academy in Manchester om de jonge spelers te eren die dit seizoen van de Academy naar de eerste ploeg zijn doorgestroomd.

Une célébration inoubliable dans un lieu spécial pour moi. Agen, ma ville, toujours presente pour moi. Merci beaucoup! @mancity #AL14 pic.twitter.com/XVcGI3Roi7 — Aymeric Laporte (@Laporte) 7 mei 2018

“Dit was een ambitieus en opwindend project dat we de afgelopen 24 uur met veel plezier hebben onthuld”, zegt COO van Manchester City, Omar Berrada. “ We wilden iets doen dat resoneert met onze spelers en deze vieringen uitbreidt naar hun thuissteden. We hopen dat deze verhalen over de jeugd- en voetbalopleidingen van de spelers helpt om fans een nieuw inzicht te geven en hen dichter bij het team te brengen.”

“De reactie van de spelers was fantastisch: ze vonden het geweldig om hun Premier League-prestatie op dergelijke speciale locaties te zien en lokale fans op die manier mee te laten vieren. Ik wil ook de vrienden en families van de spelers bedanken voor hun hulp bij het mogelijk maken van dit project”, besluit Berrada.