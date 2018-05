Pro League vordert rapport over VAR tijdens Club-Anderlecht op, ref Visser krijgt alvast lof: “Hij bewijst ons gelijk”

Brussel - Voordat de Pro League zich uitspreekt over de prestatie van de videoref tijdens de topper Club Brugge-Anderlecht, wil de profliga het evaluatierapport van de International Football Association Board (IFAB) afwachten. Dat heeft CEO Pierre François maandag gezegd na een buitengewone vergadering van de raad van bestuur.

Vorige week zorgde François er nog eigenhandig voor dat videoref Yves Marchand na zijn geklungel in AA Gent-Standard voor de rest van het seizoen op non-actief werd geplaatst. Na de ophef rond de VAR afgelopen weekend slaat de CEO een gematigdere toon. “Ik ga niet in de polemiek treden. De fouten waren niet van dezelfde categorie als vorige week”, aldus François. Hij wil eerst het rapport van de IFAB inkijken. “Omdat we nog in een testfase zitten, evalueert de IFAB nog steeds alle beelden om de competities zo goed mogelijk te begeleiden in het VAR-project. Ik heb aan scheidsrechtersbaas Johan Verbist gevraagd me die evaluatie zo snel mogelijk te bezorgen. Liefst dinsdag al. Zonder die informatie neem ik geen standpunt in.” Ook Johan Verbist wacht op dat rapport voor hij zijn wekelijkse beoordeling maakt.

Pierre François was overigens erg lovend over de prestatie van Lawrence Visser, die zondag de dramatische topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht (1-2) in goede banen leidde. “Het was een moeilijke wedstrijd, die nog lastiger werd door de interventies van de videoref, onder een enorme druk van het thuispubliek. En dat bedoel ik in de positieve zin: een voetbalstadion is geen Franse academie”, zei François. “Visser trok zijn streng. Hij bewijst dat we er goed aan gedaan hebben om zo’n jonge, talentvolle scheidsrechter semiprof te maken. Hij durfde zo’n type wedstrijd fluiten. In ingewikkelde tijden voor de arbitrage was Visser een lichtpunt.

Op de agenda stonden onder meer de juridische stappen die KV Mechelen onderneemt tegen Moeskroen, nadat de sportieve degradatie een feit was. Die gesprekken worden volgende week verdergezet.