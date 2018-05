Supportersvereniging Lierse voor Altijd reikt buur Lyra openlijk de hand: “Wij willen naar één club in Lier”

Enkele uren nadat Lierse bot had gevangen voor het BAS en de toekomst van de club in het profvoetbal uitzichtloos lijkt, reikte supportersvereniging Lierse voor Altijd buur Lyra de hand. “We willen absoluut in zee met Lyra en één grote club in Lier uitbouwen”, aldus woordvoerder Bert Jansen.

Lierse voor Altijd zag enkele maanden geleden het licht, nadat de toekomst van het stamnummer 30 steeds wankeler was gaan ogen. De ¬supportersvereniging stelde zich als doel zich voor te bereiden op ieder mogelijk scenario en deed dat ook. De meest voor de hand liggende piste is die van een doorstart. En als het van Lierse voor Altijd afhangt, komt die er ook met buur Lyra.

“We willen naar één sterke club in de stad Lier”, geeft woordvoerder Bert Jansen toe. “De voorbije weken ¬voerden we gesprekken met tal van clubs uit de omgeving, maar aan één gespreksronde hielden we een fantastisch gevoel over. Dat was de afspraak met Lyra. We vonden er een jong en enthousiast bestuur, een visie van ¬lokale verankering, een club met oog voor de eigen jeugd die bovendien supportersparticipatie wil toelaten. Laat dit net de ingrediënten zijn waar we bij Lierse nu al jarenlang tevergeefs naar snakken. Bovendien zou het fantastisch zijn om twee traditieclubs in dezelfde stad bij elkaar te brengen. Mij lijkt de tijd er rijp voor.”

Het aanzoek van Lierse voor Altijd ¬betekent vooralsnog niet dat het ¬huwelijk met Lyra tot stand zal -komen. De promovendus uit eerste provinciale stuurde gisteren wel nog een persbericht uit na de uitgereikte hand van Lierse voor Altijd. Daarin ¬bevestigt ze de constructieve gesprekken en het feit dat er tijdens een Algemene Vergadering later deze week in eer en geweten gestemd zal worden.

Juk

“Wij zijn alvast heel enthousiast en willen op deze manier ook aangeven dat het ons menens is. We hebben ¬intussen ook het stadsbestuur ¬ingelicht dat we gesprekken willen aangaan met Lyra rond een samenwerking. Een club door en voor Lierenaars. Daar moet iedereen in onze stad toch volledig achter kunnen staan na de kommer en kwel van de laatste jaren. Wij liepen jarenlang ¬gebukt onder het juk van een buitenlandse investeerder, Lyra voetbalt ¬momenteel in Berlaar. Deze stad en haar fantastische supporters in beide kampen verdienen beter.”

Willen beide Lierse clubs samen in zee gaan, dan moet alles voor 1 juni afgerond zijn. De nieuwe Lierse vereniging zou dan in de derde amateurklasse van start kunnen gaan. Eric Van Meir schaarde zich gisteren alvast volledig achter het initiatief van één Lierse club.

“Ik wil me zeker achter dit initiatief scharen”, deelde hij. “De mensen die dit alles op poten willen zetten -verdienen alle aandacht en hebben het beste voor om van voetbal opnieuw plezier te maken in Lier.”