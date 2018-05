Lierse en Lyra die fusioneren tot één club? Dat gebeurde in het verleden nog al eens… voor twee maanden

Nu Lierse geen licentie zal halen, lijkt het einde van de Pallieters dichterbij dan ooit. Tenzij de club gered wordt door stadsgenoot Lyra natuurlijk. Supportersvereniging Lierse voor Altijd reikt de buur alvast openlijk de hand. Ook al hebben beide clubs de geschiedenis tegen als het op fusioneren aankomt...

Turn-en Sportvereniging Lyra was jarenlang de aartsvijand van de Koninklijke Lierse Sportkring. De club werd in 1909 – drie jaar na de stadsgenoot- opgericht onder stamnummer 52. Lyra speelde in totaal maar liefst dertien seizoenen in de hoogste klasse. Vooral in de jaren 30 en 40 kende de club zijn hoogdagen. In 1935 werd zelfs de finale van de Beker Van België behaald. Die ging verloren tegen Daring Brussels met 3-2.

Nadien raakte Lyra wat in verval. In 1961 degradeerde de ploeg naar derde klasse. De toeschouwersaantallen zakten en steeds meer jonge talenten uit Lier en omstreken kozen voor de andere club uit de stad omdat die wel een vaste waarde op het hoogste niveau was. Lyra kwam in financiële moeilijkheden en startte fusiegesprekken op met de stadsgenoot. Uiteindelijk ging Lyra op 12 april 1972 op in Lierse. Het stamnummer 52 werd geschrapt.

Lang verdween Lyra echter niet uit beeld. De trouwe supporters konden het niet aanzien dat ze voor hun thuiswedstijden moesten afzakken naar het Lisp. Daarom werd op 16 juni 1972 al een opvolger voor de tweede club uit Lier opgericht. De nieuwe ploeg luisterde naar de naam Koninklijke Lyra TSV en speelde onder het stamnummer 7776. Vanuit vierde provinciale kon de club snel weer opklimmen naar de nationale reeksen. Tussen 1988 en 2016 was de club een vaste waarde in derde en vierde klasse.

Terug naar de heimat

Na 2010 geraakte de club weer in een dip. Lyra moest elk jaar tegen de degradatie vechten in vierde klasse. Tot overmaat van ramp moest het oude Lyrastadion worden gesloopt. Lyra week daarom vanaf het seizoen 2014/2015 uit naar het stadion van ex-tweedeklasser Rita Berlaar. Later zou het in - het nog te bouwen - stadion op de Hoge Velden spelen. Het veranderen van grond bracht geen beterschap: in 2016 degradeerde Lyra toch naar provinciale.

In juni 2017 slaagde Lyra erin om het oude stamnummer 52 terug te krijgen. Daarmee kreeg Lyra ook het palmares van de voorganger terug. Het was het begin van een nieuw positief verhaal want Lyra speelde dit seizoen meteen kampioen in eerste provinciale en verloor de finale van de Beker van Antwerpen met het kleinste verschil van Retie. Volgend jaar zou de club uitkomen in de derde amateurklasse.

Lierse zoekt een manier om te overleven. Het stamnummer 30 verdwijnt waarschijnlijk definitief en het supporterscollectief ‘Lierse voor Altijd’ ging al gesprekken aan met Nijlen en Oosterzonen met als doel dat deze clubs hun naam en clubkleuren zouden wijzigen. Nu komt er met Lyra dus hulp uit eigen stad. Geel-zwart zal dus verder spelen onder stamnummer 52.