Videoref reageert op beschuldiging dat hij bij zelfde ploeg is aangesloten als teammanager Anderlecht

In het tumult na Club Brugge-Anderlecht werd in de spelerstunnel geroepen en getierd. Eén van de beschuldigingen was aan het adres van Anderlechts teammanager Gunther Van Handenhoven. “We weten wel dat je met een videoref in dezelfde zaalvoetbalploeg speelt”, klonk het. Het gaat om Kris Bellon, net als Van Handenhoven aangesloten bij de veteranen van Londerzeel. Dat is geen zaalvoetbalploeg, wel veldvoetbal.

Voor alle duidelijkheid: Kris Bellon is niet de videoref die zondag bij Club Brugge-Anderlecht in het busje zat. Dat was Tim Pots.

Gunther Van Handenhoven had dus gelijk toen hij zondag in het tumult antwoordde ...