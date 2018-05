Vital Borkelmans heeft eindelijk weer een job… dankzij Marc Wilmots

Vital Borkelmans wordt co-bondscoach van Jordanië. De 54-jarige gewezen assistent van Marc Wilmots zat sinds het EK 2016 zonder werk in het voetbal. In Jordanië, 117de op de FIFA-ranking, krijgt hij de bevoegdheid over het nationale elftal en zal zich ook bezighouden met het (re)organiseren van de technische staf. Huidig bondscoach Jamal Abu-Abed blijft op post.