Profclubs willen door met de VAR, maar willen wel af van de busjes

De videoref (VAR) ligt vanuit alle hoeken onder vuur, maar de Pro League, de vereniging van profclubs, is niet van plan om de stekker uit het project te trekken. Ze stuurde een aanbevelingsbrief naar de voetbalbond om het contract met mate­riaalleverancier Evertz te verlengen.

Het devies leek gisteren: don’t mention the VAR

Op de bijzondere raad van bestuur van de Pro League debatteerden vertegenwoordigers van Oostende, Club Brugge, KV Mechelen, Charleroi, Genk, Charleroi, Kortrijk en AA Gent gistermiddag een paar uur over de toekomst van de beloftecompetitie en de licenties, maar er werd met geen woord gerept over de videoref. Het devies leek: don’t men­tion the VAR. Door een speling van het lot was er niemand van Anderlecht aanwezig. Ex-manager Herman Van Holsbeeck nam ontslag uit de raad van bestuur van de Pro League en werd nog niet vervangen. Zo werd een confrontatie tussen Club-CEO Vincent Mannaert en een bobo van Anderlecht minder dan 24 uur na de topper vermeden. Anderlecht won die met 1-2 na een aantal discutabele beslissingen en naderde zo tot op twee punten van leider Club Brugge.

Het was wél bijna tot een toevallige ontmoeting met scheidsrechtersbaas Johan Verbist gekomen. Verbist liep iets eerder het bondsgebouw uit, maar Mannaert was via een ingang achteraan binnengegaan. Verbist wilde geen commentaar geven om de gemoederden niet te verhitten.

Complot?

Want ondanks het stilzwijgen in de vergadering zinderden de gebeurtenissen en uitspraken van een dag eerder na. Man­naert sprak nog steeds met diepe verontwaardiging en verdedigde zijn voorzitter Bart Verhaeghe, die zich luidop afvroeg of het een kwestie van onprofessionalisme was dat zijn club een aantal beslissingen tegen kreeg of dat er meer aan de hand was. Pittig detail: Verhaeghe is ook ondervoorzitter van de voetbalbond, waarbinnen de leiding van de arbitrage gehuisvest is. “Of het kan dat hij gewag maakt van een complot? Ik heb dat anders verstaan. Ik kan in elk geval zeggen: mocht ik weten dat er een complot is, dan stop ik meteen met alles”, aldus Mannaert. “Onze voorzitter is voorzitter van Club Brugge. Ik ben het niet eens met de mensen die zeggen dat je, als je ook een functie opneemt in het kader van de voetbalbond, monddood moet worden. Hij heeft net als onze coach gesproken vanuit het hart en de emotie. Ik denk dat iedereen die de beelden gezien heeft, gezien heeft dat er fouten gemaakt zijn, zware fouten, die resultaatbepalend waren.”

Mannaert hekelde trouwens met een bijzondere metafoor de buitenspelfases in de twee matchen tegen Anderlecht. In Brussel werd Diaby afgevlagd, in Brugge Teodorczyk niet. “Als we straks beiden naar Brugge ­rijden en ik rijd tegen 121 kilometer per uur en word geflitst, terwijl jij tegen 124 kilometer per uur rijdt en je wordt niet geflitst, zou je dat dan normaal vinden?”

Geen busjes meer

De frustratie zit zo diep dat sommigen zich afvragen af of we niet beter stoppen met het systeem van de videoref, hoewel het aantal correcte beslissingen objectief is toegenomen. De Pro League is alvast niet van plan er de stekker uit te trekken. Integendeel, ze stuurde een aanbeveling naar de voetbalbond om het contract met de huidige materiaalleverancier, het Canadese bedrijf Evertz, te verlengen. “De Pro League heeft de voetbalbond aangeraden het contract met Evertz als technische operator te verlengen”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “Daarin zijn wel een reeks voorwaarden opgenomen. Er is een passage waarin staat dat we over drie jaar met een systeem vanop afstand zouden kunnen werken (dus niet meer met busjes, maar vanuit een centraal VAR-zenuwcentrum, nvdr.). Er zijn een aantal technische problemen geweest met de VAR, maar die hadden niets te maken met Evertz, wel met Vokkero. Dat heeft een quasi-monopolie op het communicatiesysteem, omdat ze gehomologeerd zijn door de FIFA. We hebben nu beslist om extra oortjes aan te kopen, zodat we overal dubbele achter de hand hebben.”