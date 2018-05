Onze Club Brugge-watcher legt uit waarom Ivan Leko ermee wegkomt als hij de ref viseert

Bart Verhaeghe ging zijn boekje te buiten, Hein Vanhaezebrouck had ­alles mooi gestuurd en Ivan Leko sprak vanuit het hart. Dat was toch de conclusie zondagavond nadat ­iedereen zijn zegje had gedaan over de VAR. De trainer van Club Brugge was de enige die zowaar positieve feedback kreeg na zijn snoeiharde uithaal. Hij kwam ermee weg. Meer zelfs: mensen geloofden hem. Waarom? Omdat hij nu eenmaal authentiek en oprecht is.