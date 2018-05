Emilio Ferrera weigert Cercle Brugge… voor Preud’homme en (transferpolitiek) Standard

Cercle Brugge is na het vertrek van Frank Vercauteren nog altijd op zoek naar een coach. De vereniging polste Emilio Ferrera, maar die weigerde omwille van een ander project.

Ferrera stopte onlangs als beloftecoach bij Anderlecht om straks met Michel Preud’homme naar Standard te gaan. Het duo heeft zelfs al inspraak in de transferpolitiek van de Rouches. Cercle zoekt nu alternatieven. Groen-zwart wil ook graag assistent Vincent Euvrard houden, maar die wacht even af of hij niet meekan met Vercauteren.