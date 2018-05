CLUBNIEUWS. Geen goed nieuws voor sterkhouder Club Brugge, spelers AA Gent krijgen straf

Het is een drukke week voor de Belgische profploegen. Na een zwaar weekend staat er midweekvoetbal op het programma. Of we Club-sterkhouder Anthony Limbombe aan het werk zullen zien, is een groot vraagteken. Bij AA Gent hebben ze dan weer wat goed te maken. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Boos bestuur stuurt spelers op afzondering

De spelers van AA Gent gaan woensdag na de training daags voor de topper tegen Genk, die nochtans pas donderdagavond om 20.30 uur wordt gespeeld, al op afzondering. Dat is ongebruikelijk. Na de match moeten ze op het oefencomplex slapen. De spelers zullen dus bijna drie dagen van huis zijn. Het is een maatregel die het bestuur nam na de ontluisterende thuisnederlaag tegen Charleroi vrijdag. Voorzitter Ivan De Witte was not amused met de prestatie en uitte afgelopen weekend op het oefencomplex zijn ongenoegen tegenover de spelersgroep. (vdm, ssg)

ANTWERP. De Laet paraat tegen Eupen, Portugese middenvelder in vizier

Antwerpverdediger Ritchie De Laet, die tegen Lokeren al aan de rust binnen bleef met een te hechten hoofdwonde, trainde gewoon probleemloos met de groep en is dus fit voor de komst van Eupen morgenavond. De groep werkte gisteren een recuperatietraining van een uurtje af en trok nadien naar de wellness voor verder herstel. Pitroipa (spierscheur) trainde nog individueel met de kinesisten, maar hervat normaal gezien vandaag met de groep. Arslanagic (knie) zal dat morgen doen. Buta (fractuur voet) revalideert op eigen tempo verder en staat nog zeker drie weken aan de kant. Oulare (heup) is bezig aan een intensief herstel na zijn operatie. Yatabaré (enkel) trok al met vakantie en herstelt individueel.

Antwerp heeft een oogje laten vallen op Rafael Barbosa, een 22-jarige aanvallende middenvelder van Sporting B. De club zoekt zo’n type dat ook geregeld scoort en assists geeft. Met acht goals en negen assists dit seizoen lijkt Barbosa aan die voorwaarden te voldoen. Het ziet er ook naar uit dat Antwerp snel de definitieve overgang van Rodrigues kan aankondigen. Ook met Buta verlopen de gesprekken positief. (gegy)

CLUB BRUGGE. Leko geeft spelers dagje vrij, Limbombe onzeker

Weinig bedrijvigheid bij Club Brugge gisterochtend, één nacht na de zure nederlaag tegen Anderlecht. Ivan Leko besliste zondagavond in extremis nog om de spelers gisteren een vrije dag te geven en de gesloten training die om 10.30 uur gepland stond te annuleren. Wie verzorging nodig had – zoals de geblesseerde Anthony Limbombe – werd wel op de club verwacht. Wie wou – zoals kapitein Ruud Vormer – kon de zware wedstrijdbenen op de club komen losgooien. Vandaag en morgen wordt er in de voormiddag twee keer achter gesloten deuren getraind. Donderdag staat de verplicht te winnen partij tegen Charleroi op het programma.

Alsof het nog niet genoeg tegenzit voor Club Brugge. Sterkhouder Anthony Limbombe, die afgelopen zondag moest passen voor de topper tegen Anderlecht, moet ook zo goed als zeker de wedstrijd op Charleroi missen. Blijkt dat de vleugelspeler nu kampt met een probleem aan de lies. Limbombe onderging vrijdag een scan in het UZ Gent en trainde sindsdien niet meer mee met de groep. Gisteren was hij wel op de club voor verzorging. Hoe ernstig zijn liesblessure is, moet nog blijken. Maar gezien de korte opeenvolging van wedstrijden en de intensiteit van Play-off 1 is het niet ondenkbaar dat Club Limbombe ook komend weekend op Standard niet zal kunnen gebruiken. Of de winger dit seizoen, dat nog twee weken telt, überhaupt nog eens volledig fit aan de aftrap zal verschijnen, wordt dag na dag afwachten. Abdoulay Diaby moest zondag het stadion nog al hinkend verlaten en werd gisteren op de club opgelapt. (jve, gma)

GENK. Pozuelo en Ndongola wellicht fit

Tien starters op Standard hielden het bij een hersteltraining. Schrijvers koos voor een veldtraining met nog negen ploegmaats. Onder hen ook Colley, die zondag in Luik nog ontbrak om familiale redenen. Heynen, Berge en Ingvartsen bleven binnen. Pozuelo en Ndongola hielden het bij verzorging. Hun lichte blessures verergerden niet, zodat ze donderdag wellicht beschikbaar zijn. (mg)

KV OOSTENDE. Drie nieuwe namen naast het veld

KV Oostende wil het budget van 18 miljoen euro op peil houden en trok daarvoor enkele nieuwe mensen aan. Met Geert Smets, Dirk Van Gelderen en Wim De Zutter krijgt het team naast het veld drie nieuwe gezichten.

Geert Smets en Dirk Van Gelderen zullen het commerciële team vervoegen. Wim Dezutter, CFO bij Callant Verzekeringen en Financieel Advies, volgt Anja Imschoot op als financieel directeur bij KVO.

De dagelijkse commerciële werking wordt nu dus geleid door een groep van vijf managers: Patrick Orlans,Tine De Groote, Wim De Meyer, Geert Vergauwe en Geert Smeets. (jve)

LIERSE. Vijf spelers verkiezen niet te spelen

Ondanks het slechte nieuws maakt Lierse zich sterk de drie resterende wedstrijden in PO2 nog af te werken. Pas gisteravond was duidelijk met welke kern. De spelers hadden de vrijheid gekregen om coach Colpaert op de hoogte te brengen of ze vanavond wilden spelen. Fréderic Frans, Yoni Buyens, Thomas Wils, Pierre Bourdin en Yvan Yagan beslisten om niet te spelen. Jonas Vinck zit wel in de kern. (kugu)

LOKEREN. Filipovic fit voor Oostende

Jakov Filipovic moest de match tegen Antwerp van zaterdagavond al na twintig minuten staken na een tik tegen het hoofd. De blessure blijkt niet zo ernstig en gisteren heeft de 25-jarige verdediger de training hervat, waardoor Peter Maes zijn rots in de branding recupereert voor de match tegen Oostende. Goed nieuws ook voor Mijat Maric. De centrale verdediger sloot eind vorige week opnieuw aan op training. (whb)

OHL. Mertens opnieuw fit

Jenthe Mertens is opnieuw fit bij OHL. De dijblessure die hem een weekje aan de kant hield, is verleden tijd. Gisteren deed hij het eerste deel van de groepstraining mee. Wanneer de rest aan een wedstrijdje begon, kreeg hij een bosloopje op zijn bord. Reservedoelmannen Nick Gillekens en Laurent Henkinet zijn ook weer fit, waardoor Nigel Pearson over een volledige kern kan beschikken (mah)

STANDARD. Zaak glasgooier verplaatst

Standard moet zich pas op 18 mei, twee dagen voor de competitie-afluister op Charleroi, bij de Geschillencommissie gaan verantwoorden voor het incident met de wijnglasgooier. In de match Anderlecht-Standard van 18 april had scheidsrechter Lawrence Visser plots een stuk gebroken glas vast. Een wijnglas werd vanuit de tribunes – vermoedelijk de businessseats – op het veld gegooid in de buurt van de lijnrechter. Normaal gezien zou de zaak vandaag voorkomen, maar dat is dus veranderd.

De Rouches genoten gisteren van hun vrije dag. Op meer nieuws rond Razvan Marin blijft het wachten. De Roemeen moest tegen Genk passen door een enkelblessure en blijft onzeker voor de topper van donderdag op Anderlecht. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Jans, Van Damme en Foulon niet fit

Laurent Jans viel zaterdag tegen Moeskroen tien minuten voor tijd uit met een blessure aan de enkel. Die wordt vandaag verder onderzocht. Voorts kan trainer Sven Vermant geen beroep doen op Joachim Van Damme en Daam Foulon. Beiden blesseerden zich op training eveneens aan de enkel en raken niet fit voor Zulte Waregem. De Gambianen Salifu Krubally en Muhammed Kabba zijn op proef tot eind dit seizoen. (whb)

ZULTE WAREGEM. Björdal weer in selectie, Madu op tribune

Francky Dury kan weer rekenen op de diensten van Johan Björdal. De 32-jarige Noor miste de eerste zeven duels van Play-off 2 wegens de hersenschudding die hij opliep in de laatste match van de reguliere competitie tegen Lokeren. Kingsley Madu verdwijnt daardoor naar de tribune. Essevee rekent al langer niet meer op de linksachter. Damien Marcq (klierkoorts), Gertjan De Mets (kuit) en Idrissa Doumbia (hamstring) zijn nog niet fit genoeg om de wedstrijdkern te halen. Wijzigingen worden er niet verwacht in de basiself, want Zulte Waregem won zijn laatste zes partijen. (jcs)