Belgische zangeres Maurane overleden

De Belgische zangeres Maurane is op 57-jarige leeftijd overleden. Haar levenloze lichaam werd maandagavond aangetroffen in haar bed in haar woning in Schaarbeek, zo meldde de Franstalige openbare omroep RTBF. Een woordvoerder van het Brusselse parket bevestigt het nieuws.

“Er is een opsporingsonderzoek geopend. Een wetsdokter en het lab van de federale politie zijn ter plaatse gegaan”, zegt de woordvoerder. Volgens hem wordt het overlijden op dit moment niet als verdacht beschouwd.

Maurane, wiens echte naam Claudine Luypaerts was, werd op 12 november 1960 geboren. Ze is de dochter van een componist en een pianolerares. In totaal maakte ze elf albums. In 1986 bracht ze haar eerste album ‘Danser’ uit. Haar laatste album, ‘Ouvre’, dateert van 2014. Vanaf 2016 hield ze het artiestenleven voor bekeken wegens problemen met haar stembanden.

Afgelopen weekend stond Maurane nog op de planken. Zaterdag trad ze op in het Brusselse Egmontpaleis, terwijl ze zondag in het kader van het Irisfeest van het Brussels gewest aan het werk te zien was op het Paleizenplein.

Brel

Ze werkte aan een nieuw album als eerbetoon aan Jacques Brel, dat voor de herfst van 2018 was gepland. Een nieuwe tournee zou er in 2019 komen.

Maurane kreeg in ons land in 2003 de onderscheiding van ridder in de Kroonorde. In Frankrijk werd ze in 2011 gedecoreerd als officier in de Orde van Kunst en Letteren. Behalve als zangeres was ze ook als actrice actief, meest recent nog in de Franse film “Le Collier rouge” (2018) van regisseur Jean Becker.

Reacties

In de reacties op sociale media wordt Maurane vooral geprezen om haar stem. Ze wordt dan ook gezien als één van de beste stemmen van het Franstalige lied. “We zullen je stem missen en ik blijf zonder stem achter”, zegt Sandra Kim, die in 1986 voor ons land het Eurovisiesongfestival won, op Twitter.

“Zo verschrikkelijk dat Maurane overleden is. Veel van haar liedjes zijn klassiekers, haar stem was fenomenaal”, luidt het bij Bruno De Lille, Groen-parlementslid in Brussel. Premier Charles Michel meent dat een “geëngageerde artieste” ons heeft verlaten. Hij noemt Maurane “een buitengewone zangeres, een inspirerende stem en een innemende persoonlijkheid”.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal de “uitzonderlijke stem” van Maurane ons nog lang bijblijven. Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo spreekt over een “uitzonderlijke zangeres, die de cultuur van ons land hoog hield”.

Radiomaker en muzikant Jan Hautekiet zag haar afgelopen weekend op het Irisfeest terug. “Ik ben enorm geschrokken. Ze was duidelijk niet in een goeie fysieke conditie. Ik heb gezien met hoeveel moeite ze die podiumtrappen opging. Ze heeft er samen met Marie Daulne van Zap Mama ‘Voir un ami pleurer’ van Brel gezongen. En ze stapt het podium op en die stem is daar. Het publiek heeft waarschijnlijk niets gemerkt”, aldus Hautekiet dinsdag in “De Ochtend” op Radio 1.