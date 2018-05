“De man die Weinstein begroef” moet nu zelf opstappen (en dat vindt het Trump-kamp geweldig grappig)

Hij was een voorvechter van vrouwenrechten. Een fervent tegenstander van president Trump. Hard voor de geldwolven op Wall Street. Hij had zelfs de laatste nagel in de doodskist van Harvey Weinstein geklopt. Het was maandagavond een harde val voor Eric Schneidermann: de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat New York moest opstappen nadat vier vrouwen hem beschuldigden van fysiek geweld.

Het magazine The New Yorker bond de kat maandag de bel aan met een artikel waarin vier vrouwen die een buitenechtelijke relatie hadden met de 63-jarige Schneidermann beschrijven hoe de man hen verschillende keren misbruikte, sloeg en wurgde. Vaak nadat hij gedronken had, en in bed. Twee van hen, Michelle Manning Barish en Tanya Selvaratnam, spraken zelfs met naam en toenaam over hun ervaringen met Schneiderman: zij moesten zich naar eigen zeggen medisch laten behandelen nadat hij hen verstikte en in het gezicht sloeg. Schneiderman zou hen zelfs met de dood hebben bedreigd als ze hem zouden verlaten.

“Dit is een man die zijn carrière heeft gebouwd rond vrouwenrechten”, aldus Selvaratnam. “Maar privé misbruikt hij hen.”

(Lees verder onder de tweet.)

After the most difficult month of my life-I spoke up. For my daughter and for all women. I could not remain silent and encourage other women to be brave for me. I could not... https://t.co/HvL5ech0RM — M Manning Barish (@MichelleBarish) 7 mei 2018

De vrouwen dienden nooit een officiële klacht in, al werd er nu wel een gerechtelijk onderzoek geopend door de procureur van Manhattan.

“Wederzijdse instemming”

Schneiderman ontkent de beschuldigingen: “De voorbije uren zijn ernstige beschuldigingen - die ik betwist - geuit tegen mij.” Volgens hem ging het “om rollenspellen en andere seksuele activiteiten met wederzijdse instemming. Ik heb niemand aangevallen. Ik ben nooit betrokken geweest in seks zonder wederzijdse toestemming. Dat is een lijn die ik niet zou overschrijden.”

Maar aangezien Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, na de publicatie van het artikel meteen om het ontslag van Schneiderman vroeg, stapt de man toch op: “Hoewel deze beschuldigingen niet gelinkt zijn aan mijn professioneel gedrag of de activiteiten van mijn functie, verhinderen ze me om mijn werk nog naar behoren uit te voeren.”

#MeToo

Het ontslag is extra pijnlijk voor de Democratische partij, waartoe Schneiderman behoorde: de man was een vocaal voorvechter van de #MeToo-beweging. Zo liet hij Hollywood-producer Harvey Weinstein vervolgen na de beschuldigingen van seksueel misbruik.

Schneiderman raakte ook (inter)nationaal bekend als luis in de pels van president Trump, nadat hij klachten indiende tegen onder andere diens omstreden inreisverbod voor reizigers uit moslimlanden, het opheffen van de bescherming van kinderen van immigranten zonder papieren, en beleid rond anticonceptiemiddelen. Die dossiers gingen vaak gepaard met vernietigende opmerkingen over Trump.

Een reactie uit het kamp van de president bleef dan ook niet lang uit: Kellyanne Conway, een belangrijke adviseur in het Witte Huis, reageerde op Twitter met een korte “Gotcha” bij een oude tweet van Schneiderman.