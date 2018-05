Iniesta plots te duur voor Chinese club, wat nu?

Andrés Iniesta zal niet verhuizen naar het Chinese Chongqing Lifan. De club stelt zich de vraag of het de riante vergoedingen die het Barcelona-icoon zou opstrijken wel kan betalen en Iniesta zelf zou nu lonken naar Japan.

Na zijn aankondiging dat Andrés Iniesta dit seizoen afscheid neemt van ‘zijn’ FC Barcelona leek een verhuis naar het Chinese Chongqing Lifan als zo goed als in kannen en kruiken. De Chinezen zouden voor de overgang van het Catalaanse boegbeeld een smak geld overhebben: een monsterloon van 81 miljoen euro over drie jaar, een aankoop van zes miljoen flessen van Iniesta’s wijn en de helft van zijn portretrechten.

Maar net door die exuberante financiële voorwaarden dreigt de lucratieve transfer toch in het water te vallen. De president van Chongqing heeft laten weten dat het nog maar de vraag is of hij dat allemaal wel kan betalen en bovendien wil de club zich liever aan het salarisplafond in de Chinese competitie houden.

Naar Japan?

“We zijn vastbesloten ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Chinese voetbal. De komst van Iniesta is niet aan de orde”, klonk het. De middenvelder kwam de voorbije jaren al enkele keren in de metropool Chongqing, voor promotie-events, en werkte nauw samen met marketingagentschap Desports, gesticht door Chongqing Lifan-voorzitter Jiang Lizhang. De club bevestigde ook dat in de toekomst de samenwerking met Iniesta “op het gebied van sportmarketing en jeugdopleiding” zal worden verdergezet en uitgediept. “Maar hij zal onze club niet vervoegen als speler”, besloot het Chinese team.

Volgens een bron bij de Spaanse radiozender Cadena SER zou Iniesta nu meer interesse hebben in een transfer naar Japan. Daar zou hij een driejarig contract kunnen tekenen bij de eersteklasser Vissel Kobe, een middenmoter in de J-League, met een totaal loon van 25 miljoen euro. Niet onbelangrijk: de voorzitter van Vissel is de oprichter van de huidige shirtsponsor van Barcelona Rakuten.