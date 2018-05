Soldaat ziet zijn vrouw bevallen via FaceTime omdat zijn vlucht vertraagd is

De Amerikaanse Soldaat Brooks Lindsey had er alles aan gedaan om zijn vrouw bij te staan tijdens de bevalling, maar het lot besliste er anders over. Zijn vlucht van Texas naar Mississippi had namelijk vertraging opgelopen waardoor de man de geboorte van zijn dochtertje miste. Hij zag wel alles live gebeuren via FaceTime. “Een troost”, aldus Brooks.

In de luchthaven van het Amerikaanse Texas zat Brooks op de grond aan zijn smartphone gekluisterd. Aan de andere kant van het toestel: zijn vrouw Haley die aan het bevallen was in Mississippi. Brooks’ vlucht had vertraging opgelopen waardoor de man niet bij zijn vrouw kon zijn tijdens de geboorte van zijn eerstgeborene.

Foto: © Courtesy Haley Lindsey

“We zagen de man zitten en hadden al snel door wat er aan het gebeuren was”, zegt een medepassagier. “Iedereen rondom mij was stil en gunde de man zijn moment. Toen we de baby hoorden krijsen begon iedereen te juichen. Ik kreeg zelfs tranen in de ogen toen ik zag hoe geëmotioneerd de soldaat was. Ik wil dit verhaal aan zo veel mogelijk mensen vertellen om hen er aan te herinneren hoeveel soldaten moeten opgeven. Ze strijden voor ons en zetten hun persoonlijk leven op de tweede plaats.”

En niet alleen zijn medepassagiers, ook het personeel leefde mee met de man. Want middenin de bevalling moesten de passagiers eigenlijk het vliegtuig op. Maar toen de stewardessen doorhadden wat er gebeurde, lieten ze hem wachten tot de bevalling gedaan was. En toen het vliegtuig landde, lieten ze Brooks ook als eerste van het vliegtuig. Zo’n twee uur later kon de soldaat zijn dochter eindelijk in de armen houden. Hij en zijn vrouw noemden het meisje Millie. “Ik kan niet geloven dat wij zonet mama en papa zijn geworden”, zei hij nog.

Foto: © Courtesy Haley Lindsey

Brooks blijft nu nog zo’n vier dagen thuis bij zijn vrouw en kind. Daarna keert hij terug naar zijn basis in Texas.