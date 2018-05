Bernard Wesphael krijgt symbolische schadevergoeding van 1 euro van ex-man Véronique Pirotton

De Waalse ex-politicus Bernard Wesphael krijgt van Konstantions Tzermias, de ex-man van Véronique Pirotton, een symbolische schadevergoeding van 1 euro voor een tergend of roekeloos geding. Dat heeft de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Luik dinsdag beslist. Wesphael reageerde achteraf tevreden. “Dit geeft een immense voldoening. Zowel voor mij, mijn familie als iedereen die mij gesteund heeft, is dit een opluchting. Het was een lange strijd. Ik hoop dat de debatten nu voorgoed afgesloten worden.”

De Waalse ex-politicus Bernard Wesphael werd op 6 oktober 2016 door het hof van assisen in Bergen vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton. Het slachtoffer werd op 31 oktober 2013 dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende.

Haar zoon nam geen genoegen met de vrijspraak en daagde Wesphael opnieuw voor de rechter. Daar probeerde hij, samen met zijn vader Konstantinos Tzermias (de ex van Pirotton), een schadevergoeding te verkrijgen en ook antwoorden over de “zorgwekkende elementen” waar sprake van was in het assisenvonnis.

LEES OOK. “Wanneer laten ze mij eens met rust?”: Na vrijspraak voor doodslag op zijn vrouw staat Bernard Wesphael opnieuw voor gerecht

Dat lukte niet, want de rechter in Luik veroordeelde de ex-man van Pirotton tot het betalen van een symbolische schadevergoeding van 1 euro aan Wesphael. De rechtbank nam onder meer in overweging dat Tzermias zich geen burgerlijke partij had gesteld bij het assisenproces tegen Wesphael. De man had echter “wel de mogelijkheid zich burgerlijke partij te stellen”, aldus de rechtbank. De rechtbank wees er ook op dat de vrijspraak in het assisenproces de procedure onontvankelijk maakt, zowel voor Tzermias als zijn zoon.

“Deze beslissing doet ons deugd, want we beschouwen sinds het begin deze procedure als overduidelijk onrechtmatig”, aldus Didier Pire, advocaat van Wesphael na de uitspraak.

“Het is een redelijk conventionele beslissing, die we hadden kunnen verwachten”, klonk het dan weer bij Séverine Solfrini, advocate van Tzermias en diens zoon. Zij kunnen nog in beroep gaan. Of dat ook gebeurt, is nog niet beslist.