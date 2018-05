Weg met wegwerp: Europa werkt aan verbod op plastic wattenstaafjes

Een zeepaardje klampt zich vast aan een wattenstaafje. 85 procent van het afval in zee is van plastic gemaakt. Foto: Justin Hofman

Europa ontsnapt niet aan het wereldwijde probleem van plastic afval. Ook in regio’s die fatsoenlijk met hun huisvuil omgaan, liggen de stranden vol vuiligheid. Europa heeft nu een ontwerprichtlijn klaar om het eenmalige gebruik van plastic aan te pakken.

85 procent van het vuilnis dat in zee en op het strand wordt aangetroffen, is van plastic. De helft daarvan is wegwerpmateriaal. De Europese Commissie heeft daarom een ontwerprichtlijn klaargestoomd om plastic dat slechts één keer gebruikt wordt – wegwerpmateriaal, dus – aan te pakken. Die tekst is uitgelekt.

De maatregelen focussen op de vaakst aan­getroffen items, naast een hoofdstuk over vissersgerief. Het gaat dan om sigarettenpeuken (hoofdzakelijk kunststof), flessen, bekers, rietjes, ballonnen en de plastic stokjes waaraan die vaak bevestigd zijn, maaltijdverpakkingen en wattenstaafjes.

De wattenstaafjes of oorstokjes ­zouden evengoed van karton gemaakt kunnen worden. In de VS gebeurt dat al en daar vind je ze amper op de stranden, omdat karton snel afbreekt in het ­milieu. Dopjes zouden aan de flessen vastgemaakt moeten worden, zodat ze niet een apart stuk afval kunnen worden. Als er valabele alternatieven zijn, gewaagt de tekst van een verbod op plastic. Zijn die er niet, dan wordt meervoudig gebruik aangewezen.

Statiegeld

Wat plastic flessen betreft, mikt ­Europa op een inzameling van 90 procent. Europa legt niet op hoe dit moet gerealiseerd worden. Het houdt twee opties open: ofwel krijgen de producenten meer verantwoordelijkheid voor de ­ophaling van het afval, ofwel wordt er ­statiegeld ingevoerd op de plastic flessen. Landen die een systeem van statiegeld op plastic ­flessen heffen, leggen inzamelings­scores voor van gemiddeld iets meer dan 90 procent. In ­België, waar flessen en flacons gescheiden worden opgehaald met de blauwe pmd-zak, is dat zo’n 85 procent.