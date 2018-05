Daders moeten vluchten na ramkraak in Genk

Hasselt / Genk - Maandagnacht vond in Genk een ramkraak plaats. Twee daders ramden met een bestelwagen het rolluik en de vitrine van een juwelierszaak in de Stalenstraat, maar moesten vluchten.

De feiten speelden zich af omstreeks 3.50 uur: twee daders beukten met een bestelwagen met gestolen Nederlandse nummerplaat in op de vitrine van juwelier Istanbul. Daarbij liepen het metalen rolluik en de vitrine zware schade op. De buren werden wakker door het lawaai, en het alarmsysteem spuide een mistgordijn. Daarop vluchtten twee personen op een scooter weg in de richting van de Onderwijslaan, de bestelwagen lieten ze achter bij de winkel.

Volgens het Limburgse parket is het is nog niet duidelijk of de verdachten de winkel konden betreden, en welke buit ze daarbij eventueel maakten. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek, de federale politie voert een onderzoek.