Geen politiecombi ter beschikking? Deze politiezone pleit voor patrouilles op monowheel

Vergeet de politiecombi: in de politiezone Haspengouw hebben ze het idee opgeworpen om voortaan te patrouilleren op een monowheel. “Ideaal voor wanneer je geen wagen ter beschikking hebt”, klinkt het in de Franstalige krant L’Avenir.

Het gaat slechts om een vaag idee, dat nog moet uitgewerkt worden. Maar als de politiezone Haspengouw beslist om te investeren in monowheels, dan zou dat een primeur zijn voor ons land. Onder meer Jérôme de Neuville, burgemeester van Remicourt, toont zich voorstander van het vervoersmiddel. Hij gebruikt een monowheel voor zijn persoonlijke verplaatsingen en probeerde vrijdag de politieraad te overtuigen van het idee.

Ook wijkagent David Bourlard is het idee genegen. Hij gebruikt een monowheel om zich naar het werk te verplaatsen en ziet heel wat voordelen voor de politiezone. “Een wijkagent heeft niet altijd een wagen ter beschikking. Maar met een monowheel kunnen we ons alsnog vlot van de ene wijk naar de andere verplaatsen.” Volgens Bourlard heeft het vervoersmiddel trouwens een serieuze toegevoegde waarde, vergeleken met een Segway of een elektrische fiets. “Een monowheel kan je overal mee naartoe nemen. Met een elektrische fiets of Segway geraak je daarentegen maar moeilijk over een borduur of een trap. Nu kan je gewoon van de monowheel afstappen en hem meenemen zoals een reiskoffer. Of wanneer je een huisbezoek doet, kan je hem gewoon mee naar binnen nemen, en heb je geen slot nodig.”

Bovendien is het volgens Bourlard perfect mogelijk om met een monowheel te patrouilleren tussen verschillende gemeentes. Want met de modellen die momenteel te koop zijn, kan je tot tachtig kilometer afleggen.

Administratieve rompslomp

Commissaris André Jamers, hoofd van de politiezone Haspengouw, spreekt die voordelen niet tegen. Al vreest hij dat het project wellicht gedwarsboomd zal worden door een complexe administratieve procedure. “Eerst en vooral moet de monowheel opgenomen worden in de inventaris van geautoriseerde politievoertuigen. Voorts moet het nieuwe vervoersmiddel ook aanvaard worden door de politievakbonden”, zegt Jamers. En tot slot niet onbelangrijk: de verzekeringsmaatschappijen, die een aangepaste regeling moeten uitwerken voor wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden.