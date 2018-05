Loon en werkzekerheid bovenaan

Welke criteria zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever? Loon en voordelen staan hierbij bovenaan. En met ruime voorsprong op nummer twee: werkzekerheid.

Op basis van welke criteria wil iemand voor een bedrijf werken? Het jaarlijkse onderzoek van Randstad naar de employer brand van Belgische bedrijven, dat recent verscheen, geeft hier een antwoord op. De 11.000 respondenten moesten uit 16 criteria (zie onder) hun top vijf selecteren.

De voorbije jaren bleven die criteria eerder stabiel, los van enkele veranderingen. “Zo hebben we gemerkt dat het criterium werkzekerheid belangrijker wordt in jaren waarin de conjunctuur onder druk staat. Het loonpakket wint dan weer als de conjunctuur positief is”, aldus het rapport.

Top 3

Loon en voordelen blijft anno 2018 onbedreigd de belangrijkste drijfveer en diept de voorsprong zelfs wat uit. Nooit eerder bedroeg het verschil tussen de eerste twee criteria tien procentpunten. Werkzekerheid wint verrassend aan belang en wordt zelfs nipt opnieuw de tweede belangrijkste drijfveer. Werksfeer blijft op zijn score van de voorbije jaren en vervolledigt de top drie.

Opmerkelijk is dat de drijfveren om ergens te gaan werken (rekrutering) in grote lijnen hetzelfde zijn als om bij een werkgever te blijven (de zogenaamde retentie). Met enkele belangrijke verschillen. Hoewel salaris zeer belangrijk blijft bij retentie, neemt het belang ervan toch iets af in vergelijking met rekrutering. Het criterium dat het meest aan belang wint bij retentie in vergelijking met rekrutering, is de ligging van het bedrijf.

