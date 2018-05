Buurtbewoners zijn ‘seksbos’ beu: stad geeft 350 euro boete aan wie zich misdraagt

Kortrijk - De politie mag voortaan elke bezoeker van De Libel in Kortrijk fouilleren en om zijn of haar identiteitskaart vragen. Alles dat wijst op seksuele handelingen wordt in beslag genomen, besliste burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Daarmee wil hij de problemen aan het ‘seksbos’ aanpakken.

De stad pakt met het besluit de overlast aan in de omgeving van De Libel in het stadsgroen Marionetten. Voor veel buurtbewoners en bezoekers zijn de Marionetten een plek om te genieten van de natuur of om te ravotten. Helaas is er al geruime tijd overlast in het gebied, zegt de stad.

“Het stadsgroen Marionetten verbindt het Preshoekbos met het Kennedybos”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “De Libel is toegankelijk vanaf de Shell-parking langs de E17. De bosjes in de dichte omgeving van de parking zijn een aantrekkingspool voor personen die losse seksuele contacten zoeken op het publiek domein. De groenzone verloedert door achtergelaten afval. Er heerst een onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners die de plek liever vermijden. Maar het is heel moeilijk om feiten vast te stellen. De politie moet de overtreders op heterdaad betrappen en dat is niet evident. Daarom ondernemen de stad en politie nu actie.”

De politie mag vanaf nu iedereen fouilleren van wie ze denken dat ze zich misdroegen. Er kan ook een inbeslagname volgen. Er worden nu nieuwe bordjes aangebracht die stellen dat het verboden is om de wandelpaden te verlaten. Wie dit toch doet, begaat een overtreding en kan daarvoor een boete van 350 euro krijgen. Dat geldt ook voor wie zich in de bosjes bevindt.